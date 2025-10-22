Полша арестува 79-годишен мъж, обвинен от Хърватия във военни престъпления през 90-те

Полски граничари задържаха 79-годишен гражданин на Сърбия и Канада, издирван от Хърватия с европейска заповед за арест за предполагаемо участие във военни престъпления през 1991 г., съобщи днес полската прокуратура.

Хърватия твърди, че заподозреният е издавал заповеди и е участвал в действия, включително незаконно задържане, изтезания и убийства на цивилни, както и грабежи и палежи, докато е служил в сръбските паравоенни сили по време на войните при разпадането на бивша Югославия през 90-те години, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Мъжът, чието име е посочено само като Живко З. заради полските закони за защита на личните данни, е задържан на летище „Шопен“ във Варшава. Той пледира невинен за престъпленията, посочени в европейската заповед за арест, съобщи прокуратурата.

Полските прокурори поискаха от съда разрешение за прехвърляне на Живко З. в Хърватия, където, ако бъде признат за виновен, може да получи присъда до 20 години затвор.