Европейския парламент обсъжда състоянието на върховенството на закона в България

По искане на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент днес евродепутатите обсъдиха състоянието на върховенството на закона в България. Повод за дебата е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

Демократично избран кмет е в затвора без основание, посочи в изказването си председателката на групата "Обнови Европа" Валери Айе. По нейните думи Коцев и останалите задържани по случая са политически затворници. Това е предупреждение към всички нас, варненският кмет бе избран, за да внесе прозрачност, реформи и надежда, каза Айе.

По нейните думи Коцев представлява ново поколение, което отхвърля корупцията и упражняването на властта по престъпен начин.

Това е изпитание за нашите ценности и смелостта ни, защото, ако правосъдието бъде изопачено за един, това може да се случи на всеки. Ако мълчим, ставаме съучастници, добави Айе. По нейните думи правосъдието в България е отнето от олигарси, а онези, които настояват за реформи, биват възприемани като врагове на държавата.

Айе призова в България спешно да бъде изпратена мисия на Европейската комисия за оценка на фактите по отношение на върховенството на закона и задържането на лидери на опозицията. Призоваваме за спиране на всички средства по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа, до освобождаването на политическите затворници, добави тя.

От името на Датското председателство на Съвета на ЕС датската министърка по европейските въпроси Мари Биер съобщи, че състоянието на върховенството на закона в нашата страна ще бъде обсъдено от Съвета на ЕС по общи въпроси на 17 ноември като част от постоянния диалог с европейските държави по тези въпроси.

В последвалите изказвания на политическите групи в ЕП от Европейската народна партия (ЕНП) посочиха, че задържането на Коцев досега е било потвърдено пет пъти от съда. Независимите институции правят това, което би трябвало - разследват свободно от политическо влияние, отбеляза тази парламентарлна сила.

От името на групата на Социалистите и демократите Кристиан Вигенин (БСП/СиД) заяви, че всяко посегателство срещу демокрацията, основните права и върховенството на закона, в която и да е държава от ЕС, е посегателство срещу целия съюз. Политическата злоупотреба с тези въпроси подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект, допълни той.

По неговите думи "Обнови Европа", подведени от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера. Вигенин определи днешния дебат в ЕП като "пропаганден". Решението не е в политически кампании и дебати в Страсбург, а в конструктивна работа между управляващи и опозиция в София, каза Вигенин и съобщи, че неговата парламентарна група подкрепя изпращането на мисия на ЕП в София.

От "Патриоти за Европа" оспориха принципното право на "Обнови Европа" да свикат днешния дебат.

Групата "Европейски консерватори и реформисти" посочи, че с тревога следи събитията в България. Проруски партии се опитват да подкопаят доверието в държавата, с претекста за защита на правовата държава се правят опити за нападение срещу независимата съдебна власт и институциите за борба с корупцията. Не можем да позволим механизмите за защита на върховенството на закона да бъдат използвани за оказване на натиск над законно избрани правителства, допълни тази политическа сила.

От името на "Обнови Европа" Никола Минчев ("Продължаваме промяната") заяви, че всяка година ЕК отчита липса на напредък в съдебната реформа у нас. Работната програма на Комисията за противодействие на корупцията включва само представители на опозицията, отбеляза той. Председателят на ЕК трябва да изпълни обещанието си, че върховенството на закона ще бъде обвързано с получаването на средства от ЕС, настоя Минчев.

Зелените отбелязаха твърденията, че показания по случая с кмета Коцев са били дадени под натиск от страна на властите. България напредва в последните години с присъединяването си към Шенген и еврозоната, но свързаните със законността реформи са спрени от сегашното правителство, посочиха от тази парламентарна сила.

Обвиненията срещу Коцев до днес остават правно неподкрепени, допълниха те и призоваха ЕК сериозно да разследва какво става с върховенството на закона и дали са изпълнени условията за получаване на европейски средства.

Левицата отчете, че в последните месеци се наблюдава влошаване на законността в България и натиск от страна на прокуратурата над съдии по важни за обществото дела. Случаят с кмета на Варна напомня за събитията с кмета на Истанбул, обобщиха от тази парламентарна група.

От името на групата "Европа на суверенните нации" Станислав Стоянов ("Възраждане") категорично осъди всички форми на политически репресии. Правосъдието не трябва да служи на властимащите. Истината е, че вече шест години българските депутати от "Възраждане" са разследвани за участие в граждански протести - около 1/5 от парламентарната група е с повдигнати обвинения, каза той.

