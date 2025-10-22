Евроюст: Уредени тенис мачове в цяла Европа са се координирали от България

Според Агенцията за правосъдие на Европейския съюз по време на операцията са арестувани 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства

Координирана полицейска във Франция, България, Испания и Румъния доведе до разбиването на престъпна мрежа, която години наред е уреждала тенис мачове в цяла Европа. Както е известно четирима български граждани бяха задържани за „черно тото" и пране на пари, обявиха на брифинг на Софийска градска прокуратура (СГП), Националната следствена служба (НСлС) и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група (ОПГ) миналата седмица.

Според Агенцията за правосъдие на Европейския съюз (Евроюст) по време на операцията са арестувани общо 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства. Разследващите установиха, че групата е действала организирано от 2018 г. насам с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове. Повечето от замесените играчи са играчи извън Топ 100 на ATP, които са губели умишлено в замяна на пари.

„Властите на четирите държави разбиха група, която е създала сложна система за уреждане на мачове и е осигурявала големи печалби на своите клиенти между 2018 и 2024 г.", съобщава Евроюст.

Първите подозрения възникнаха, след като разследващите забелязаха внезапни загуби в ключови моменти в мачовете. Подозрението се засили допълнително, когато в няколко държави бяха открити идентични залози, насочени към едни и същи тенисисти. Залозите най-често са били на загуба на сет или мач от конкретен играч, а сметки за залагания са били откривани изключително за тези транзакции. Разследването показа, че центърът на операциите е бил в България, където са се извършвали дейностите и са се координирали посредници в други страни. Досега са разкрити най-малко 800 000 евро незаконни печалби, но крайната сума може да бъде значително по-висока, тъй като разследването продължава.

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния. Във всички страни са проведени претърсвания с цел получаване на допълнителни доказателства. Разследването на мрежата, която е уреждала тенис мачове в Европа, все още продължава и властите не изключват нови арести, пише БГНЕС.