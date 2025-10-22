Повечето американци смятат, че САЩ трябва да признаят палестинска държава

Повечето американци – включително 80% от демократите и 41% от републиканците – смятат, че САЩ трябва да признаят палестинска държава – знак, че решението на президента Доналд Тръмп да се противопостави на подобно решение е в разрез с общественото мнение, показва проучване на Ройтерс, цитирано от БТА

Шестдневното проучване, което приключи в понеделник, установи, че 59% от респондентите подкрепят признаването на палестинска държава от страна на САЩ, 33% се противопоставят на подобно решение, а останалите не са сигурни или не са отговорили на този въпрос.

Около половината запитани представители на Републиканската партия на Тръмп – 53% са дали отрицателен отговор, докато 41 на сто са подкрепили признаването на палестинска държава от САЩ.

Нарастващ брой страни – включително съюзниците на САЩ – Великобритания, Канада, Франция и Австралия - официално признаха палестинската държава през последните седмици, с което си навлякоха критики от страна на Израел, чието основаване през 1948 г. доведе до разселването на стотици хиляди палестинци и десетилетен конфликт.

Израелските бомбардировки опустошиха огромни части от палестинските селища в ивицата Газа след изненадващите атаки на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г.

Около 60% от запитаните в проучването заявяват, че ответните мерки на Израел в ивицата Газа са прекомерни, докато 32% не са съгласни с това твърдение.

Тръмп, който се върна в Белия дом през януари, подкрепя войната на Израел, а този месец стана посредник за спиране на огъня, което породи надежди, че може да бъде постигнат траен мир.

Проучването на Ройтерс/Ипсос показва, че американското общество е готово да се довери на Тръмп, ако планът проработи. Около 51% от запитаните са съгласни с твърдението, че Тръмп ще "има значителен принос", ако усилията му за мир се окажат успешни, в сравнение с 42%, които не са съгласни.

Макар че само един на всеки 20 демократи подкрепя цялостното представяне на Тръмп като президент, един на всеки четирима посочва, че ако мирът се задържи, значителният му приност трябва да бъде отбелязан.

Успехът обаче далеч не изглежда сигурен, след като през уикенда избухна насилие, което заплаши да провали едноседмичното примирие, а американски дипломати оказаха натиск върху "Хамас" и Израел да спазват споразумението.

Ключови въпроси като разоръжаването на палестинската групировка, по-нататъшното изтегляне на израелските войски и бъдещото управление на палестинския анклав остават нерешени.

Одобрението за външната политика на Тръмп бележи скромен ръст, достигайки 38% при последното проучване на Ройтерс/Ипсос, в сравнение с 33% по-рано този месец, направено точно преди подписването на споразумението за примирие. Това е най-високият рейтинг на американския президент от месец юли насам.