Путин наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили

снимка: РОЙТЕРС

Президентът на Русия Владимир Путин днес наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".

Русия редовно провежда учения на стратегическите си ядрени сили, за да ги изпробва и за да напомни на противниците си, че притежава най-големия ядрен арсенал в света в период на нарастващо напрежение между Изтока и Запада, коментира Ройтерс.

"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл. "Всички поставени задачи бяха изпълнени", се добавя в текста. 

По-рано този месец НАТО започна годишното си учение за ядрено възпиране "Стедфаст нун". В маневрите участват 60 самолета от военновъздушните сили на 13 страни. Домакини на "Стедфаст нун" са Нидерландия и Белгия. 

снимка: РОЙТЕРС

