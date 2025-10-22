Путин наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Русия Владимир Путин днес наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".

Русия редовно провежда учения на стратегическите си ядрени сили, за да ги изпробва и за да напомни на противниците си, че притежава най-големия ядрен арсенал в света в период на нарастващо напрежение между Изтока и Запада, коментира Ройтерс.

"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл. "Всички поставени задачи бяха изпълнени", се добавя в текста.

По-рано този месец НАТО започна годишното си учение за ядрено възпиране "Стедфаст нун". В маневрите участват 60 самолета от военновъздушните сили на 13 страни. Домакини на "Стедфаст нун" са Нидерландия и Белгия.