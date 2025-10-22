ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атака с дронове в Запорожие, 15 са ранени, сред тях и деца

Светлана Драгнева, БТА

снимка: РОЙТЕРС

Петнадесет души са ранени, сред които три деца, в украинския град Запорожие в резултат на атака с дронове днес, заяви председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в "Телеграм", съобщи БТА.

"Две бебета, на 7 и 6 месеца, имаха нужда от медицинска помощ. Също така 13-годишно момче е хоспитализирано", каза Фьодоров.

По негова информация повечето от пострадалите имат рани от шрапнели, контузии и отравяне .

"Над 120 души вече са съобщили за щети по домовете си в резултат на нападението срещу Запорожие през нощта. Социалните работници са регистрирали 28 души, които са в особено уязвимо положение", съобщи областният управител по-рано днес.

Отстраняването на последствията от нападението продължава.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 г.

