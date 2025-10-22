ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВИП затворниците и Саркози

Неизвестен влезе в офиса на опозиционен политик в Шри Ланка и го застреля

Полиция Снимка: pixabay

Неидентифициран нападател застреля опозиционен политик в офиса му в Шри Ланка днес, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Ръководителят на Градския съвет на крайбрежния град Велигама, на около 150 км от столицата Коломбо, Ласанта Викрамасекара е бил на работното си място, когато стрелецът влязъл в сградата и открил огън с пистолет, съобщи полицията в изявление.

Полицията заяви, че след стрелбата нападателят е избягал от местопрестъплението,. Викрамасекара е бил откаран в болница, където е починал от раните си.

Властите не разкриха мотивите за стрелбата и заявиха, че тече разследване за установяване на самоличността на стрелеца.

Тридесет и осем годишният политик беше избран в Градския съвет от опозиционния алианс “Обединена народна сила“, която спечели ключов вот за контрол на съвета срещу управляващата партия.

През последните месеци в Шри Ланка избухна вълна от престъпления, особено стрелби, основно между враждуващи групировки за разпространение на наркотици.

Според официалните данни около сто стрелби са извършени в Шри Ланка от началото на годината, при които са били убити 51 души, а 56 са били ранени. Предполага се, че Викрамасекара е първият политик, убит в новата вълна на насилие.

