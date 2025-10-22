ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВИП затворниците и Саркози

Литовската министърка на отбраната подаде оставка заради спор за бюджета

Довиле Шакалиене КАДЪР: Екс/@DSakaliene

Литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене подаде оставка след публичен спор за военния бюджет на страната, предаде ДПА и БТА. 

Шакалиене, която е от Социалдемократическата партия на Литва (СДПЛ), заяви, че има фундаментално различни възгледи с министър-председателката Инга Ругиниене по въпроса за засилването на литовската отбрана. 

Литва, която е член на НАТО и ЕС, граничи с руския анклав Калининград и със съюзника на Москва - Беларус. 

Преди военната министърка да подаде оставка, Ругиниене обяви след среща с президента Гитанас Науседа, че ще инициира отстраняването на Шакалиене от длъжност.

Разногласията касаят размера на държавния бюджет за отбрана за догодина, като споровете ескалираха след неформална среща на военното ведомство с обществени лидери и журналисти. Според съобщения в някои медии на участниците в срещата е било заявено, че бюджетът ще бъде по-малък от реално обявения и ще възлиза на едва 4,87% от БВП, вместо по-късно посочените от министър-председателката 5,38%.  

Ругиниене каза, че доверието ѝ в министърката на отбраната е било разклатено, след като Шакалиене отрече да е организирала срещата, но подчерта ангажимента си да осигури адекватно финансиране на военното ведомство. 

Шакалиене публикува във "Фейсбук" искането си за оставка, както и няколко документа, свързани с преговорите по бюджета, в които се твърди, че средствата за отбрана всъщност трябва да възлизат на поне 5,5% от БВП.

За Литва войната на Русия в Украйна е пряка заплаха за националната сигурност. Поради това балтийската страна увеличи военните си разходи и значително модернизира въоръжените си сили. В Литва вече е в ход разполагането на германска бронетранспортна бригада.

