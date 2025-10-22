Медиите на Почобут и Амаглобели приветстваха наградата „Сахаров“

Медиите, за които са работили отличените днес с наградата „Сахаров“ двама журналисти, приветстваха това признание от страна на Европейския парламент. Наградата „Сахаров“ се връчва ежегодно от ЕП за свобода на мисълта. Тази година нейни лауреати станаха полско-беларуският журналист Анджей Почобут и грузинската журналистка Мзия Амаглобели. Двамата журналисти се намират съответно в затвор в Беларус и в Грузия, предаде Франс прес и БТА.

Изданието, за което работи Почобут – полския вестник „Газета виборча“, дефинира присъждането на отличието на журналиста като повод за надежда, че той един ден ще бъде пуснат на свобода.

"Много сме щастливи, че светът, че Европейският парламент, не са забравили за Анджей Почобут“, подчерта Роман Имелски, заместник ръководител на редакцията на изданието. Той каза, че отношението към Почобут в затвора в Беларус е много лошо. „Надявам се, че присъждането на тази награда ще бележи ново начало, че Анджей Почобут ще бъде освободен“, допълни Имелски.

Анджей Почобут е журналист, есеист, блогър и активист от полското малцинство в Беларус. Известен със своята открита критика към режима на Лукашенко и с публикациите си за историята и правата на човека, той е бил арестуван многократно.

Почобут е и кореспондент в Минск на „Газета виборча“. Винаги е защитавал правата на полското малцинство в Беларус.

Журналистът, който е на 52 години, беше арестуван за последно в началото на 2021 г. в разгара на репресиите срещу медиите, обвинявани, че критикуват беларуските власти. По време на процес при закрити врата в регионален съд в Гродно Почобут беше признат за виновен за открити призиви към действия, целящи да навредят на националната сигурност и за подстрекаване на омраза. Почобут беше обвинен и, че е призовавал международната общност да наложи санкции на Беларус.

Журналистът беше осъден на осем години в наказателна колония. Оттогава здравето му се влошава, но въпреки че не получава необходимата медицинска помощ, той продължава да се бори за свобода и демокрация. На семейството му не е позволено да го посещава в колонията.

Редакциите на независимите грузински медии „Нетгазети“ и „Батумелеби“ също приветстваха присъждането на наградата „Сахаров“ на грузинската журналистка Амаглобели. Те казаха, че отличието отдава почит на борбата за демокрация на целия грузински народ, предаде Франс прес.

„Наградата е и начин да се отдаде признание и на жертвите и на куража на самата Амаглобели, която беше арестувана през януари“, допълват редакциите на двете медии.

Мзия Амаглобели е директор на независимите онлайн медии „Нетгазети“ и „Батумелеби“. Тя беше задържана през януари за участие в антиправителствени протести в Грузия. През август беше осъдена на две години затвор по политически причини. Като първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и защитник на свободата на изразяване, Амаглобели се превърна в символ на продемократичното протестно движение в Грузия, което се противопоставя на режима на управляващата партия „Грузинска мечта“ след оспорваните избори през октомври 2024 г.

Амаглобели е на 50 години и е един от малкото критични гласове в един поляризиран медиен пейзаж в Грузия. Тя се е специализирала в разследванията за пилеене на държавни пари и за злоупотреби с властта, отбелязва Франс прес.

За да протестира срещу задържането си, тя обяви гладна стачка в затвора, която продължи около 40 дни, преди да я спре, за да запази здравето си.

Според „Репортери без граници“ присъдата на Амаглобели е символ на плъзгането към авторитаризъм, наблюдавано в Грузия, откакто „Грузинска мечта“ пое властта.

„Амнести интернешънъл“ пък заяви, че процесът срещу журналистката е бил белязан от нарушаване на процедурите и от пристрастност. Организацията обвини грузинската полиция, че е подложила журналистката на физическо и вербално насилие.

Амаглобели беше и в списъка за номинираните за наградата за защита на правата на човека „Вацлав Хавел“, присъдена от Съвета на Европа в крайна сметка на украинския журналист Максим Буткевич, освободен миналата година, след като беше в плен на руските сили.