„Ройтерс“: Турция настоява за западни изтребители, за да си върне регионалното предимство

В желанието си да засили въздушната си мощ, Турция предлага на европейските си партньори и САЩ начини, по които би могла бързо да се сдобие с модерни изтребители, докато се стреми да навакса преднината на регионални съперници като Израел, твърдят запознати с темата източници, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО, се стреми да използва добрите си отношения със Запада през последните години, за да добави към остаряващия си авиофлот 40 изтребителя „Юрофайтър Тайфун“, за които подписа предварително споразумение през юли, и произведени в САЩ изтребители F-35, въпреки санкциите на Вашингтон, които в момента блокират сделката.

Въздушните удари с доставени от САЩ изтребители F-15, F-16 и F-35, извършени от Държавата Израел, която разполага с най-модерната армия в Близкия изток, срещу съседните на Турция Иран и Сирия, както и срещу Ливан и Катар, разтревожиха Анкара през последната година. Те разкриха ключови слаби места, което накара Анкара да се стреми към бързо подкрепление с въздушна сила, за да противодейства на потенциални заплахи и да не бъде оставена уязвима, смятат официални лица.

Турският президент Реджеп Ердоган остро критикува атаките на Израел срещу Газа и други части на Близкия изток, а някога топлите отношения между Израел и Турция достигнаха нови низини. Израелският премиер Бенямин Нетаняху наскоро предупреди, че турските военни бази в Сирия и подкрепата на Анкара за различни бунтовници и сирийската армия представляват заплаха за Израел.

В същото време Гърция, до голяма степен символична, но чувствителна заплаха за Турция, се очаква да получи партида модерни F-35 през следващите три години. През годините самолети от двете държави неколкократно влизаха в спорадични въздушни битки над Егейско море, а Гърция неведнъж е изразявала загриженост относно струпването на турска военна мощ.

ТУРЦИЯ ГОТОВА ДА КУПИ САМОЛЕТИ ВТОРА УПОТРЕБА, ЗА ДА ГИ ПОЛУЧИ БЪРЗО

Турция е близо до сключването на сделка с Великобритания и други европейски страни, в която би получила незабавно 12 изтребителя „Юрофайтър Тайфун“. Въпреки че евентуалната сделка се отнася за употребявани от Оман и Катар изтребители – тя може да задоволи непосредствените нужди на Турция, смята запознат с темата източник.

Членовете на консорциума „Юрофайтър“ - Великобритания, Германия, Италия и Испания, биха одобрили предложението за продажба на употребявани самолети, при което биха предоставили на Турция 28 нови самолета през следващите години в очакване на окончателно споразумение за покупка, смята източникът.

Очаква се Ердоган да обсъди предложението по време на посещенията си в Катар и Оман днес и утре, като броят на самолетите, ценообразуването и сроковете ще са във фокуса на разговорите му там. След тези разговори се очаква Ердоган да посрещне британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц по-късно този месец, когато споразуменията биха могли да бъдат сключени, смятат източници.

Говорител на британското правителство заяви пред Ройтерс, че меморандумът за разбирателство, подписан от Великобритания и Турция през юли, проправя пътя „за поръчка на до 40 самолета на стойност няколко милиарда паунда“, добавяйки: „Очакваме с нетърпение скоро да се споразумеем за окончателните подробности по договора“.

Германският външен министър Йохан Вадефул, който беше в Анкара миналата седмица, заяви, че Берлин подкрепя покупката и по-късно каза пред турската телевизия NTV, че „до края на годината може да последва сделка“.

В същото време турското министерство на отбраната заяви, че не е постигнато окончателно споразумение и че разговорите с Великобритания се движат в положителна посока, добавяйки, че други членове на консорциума подкрепят поръчката. Катар и Оман не коментираха веднага.

ТУРЦИЯ И САЩ ИМАТ ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ

Придобиването на усъвършенстваните F-35 се оказа по-трудно за Анкара, която бе изключена от програмата през 2020 г., след като Вашингтон ѝ наложи санкции по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA) заради покупката на руски противовъздушни системи С-400.

Ердоган не успя да постигне напредък по въпроса на среща в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп миналия месец. Въпреки това Турция все още се стреми да се възползва от добрите лични връзки между двамата лидери и ролята на Ердоган в убеждаването на палестинската войнствена групировка "Хамас" да подпише предложеното от Тръмп споразумение за прекратяване на огъня в Газа, за да постигне евентуално сделка.

Отделни източници твърдят, че Анкара е обмисляла да предложи план, който би могъл да включва временно "освобождаване" от закона CAATSA, което да проправи път за евентуално решаване на въпроса за С-400 и покупката на изтребители F-35.

Притежаването на С-400 от Турция остава основната пречка за закупуването на F-35, но Анкара и Вашингтон публично изразиха желание да преодолеят това, заявявайки, че двете страни имат „политическата воля да го направят“.

Потенциалното временно освобождаване от Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA), ако бъде дадено, би могло да помогне на Анкара да увеличи сътрудничеството си в областта на отбраната с Вашингтон и евентуално да спечели симпатии в Конгреса на САЩ, който в миналото е бил скептичен към Турция, смятат още източниците.

„И двете страни знаят, че е необходимо въпросът със санкциите да се реши. Дали става въпрос за временно освобождаване от закона CAATSA с решение на президента или с решение на Конгреса, това зависи от Съединените щати“, каза пред Ройтерс Харун Армаган, заместник-председател по външните работи на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Турското външно министерство не отговори на въпроси относно закона CAATSA или за разговорите за решаване на въпроса за С-400. Белият дом също не коментира веднага дали Анкара е повдигнала въпроса за освобождаване от Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA).

Междувременно говорител на Държавния департамент заяви, че Тръмп признава стратегическото значение на Турция и че „неговата администрация търси креативни решения на всички тези нерешени въпроси“, но не даде повече подробности.

На въпрос за отделно споразумение на Турция за закупуване на 40 изтребителя F-16 от по-ранно поколение, американски източник заяви, че преговорите се бавят заради турските притеснения за цената и желанието за закупуване на по-модерните F-35.

ТУРЦИЯ РАЗРАБОТИ СОБСТВЕН ИЗТРЕБИТЕЛ-СТЕЛТ

Разочарована от миналите си връзки на приливи и отливи със Запада и някои забрани за продажба на оръжие, Турция разработи свой собствен изтребител, наречен „КAAН“ (KAAN). Въпреки това, официални лица признават, че ще отнеме години, преди той да замени изтребителите F-16, които формират гръбнака на турските военновъздушни сили.

Модернизацията на изтребители е част от по-широките усилия за укрепване на многослойната противовъздушна отбрана, която включва и вътрешния проект на Турция "Стоманен купол" и разширяване на обхвата на ракетите с голям обсег.

Янкъ Багджъоглу, депутат от турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) и бивш бригаден генерал от турските военновъздушни сили, заяви, че Турция трябва да ускори плановете си за изтребителите “КААН“, „Юрофайтър“ и F-16.

„В момента нашата система за противовъздушна отбрана не е на желаното ниво“, каза още Багджъоглу.

