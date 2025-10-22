Великобритания санкционира балкански групи за трафик на мигранти

Великобритания наложи санкции на балкански престъпни групи, които според нея произвеждат фалшиви документи, използвани за трафик на хора, както и на няколко лица и дружества, замесени във финансиране на незаконна миграция, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Съществува престъпен маршрут през Западните Балкани, по който нелегални мигранти достигат до Обединеното кралство, и ние сме решени да го пресечем, като работим съвместно с европейските си партньори“, заяви британският премиер Киър Стармър преди среща на върха в Лондон с лидери от региона.

Очаква се форумът да се съсредоточи върху ограничаването на незаконната миграция – ключов въпрос за британските избиратели – както и върху регионалната сигурност и други споделени заплахи, посочва Ройтерс.

Сред санкционираните са членове на базирана в Косово организирана престъпна група, за която се твърди, че изработва и доставя фалшиви документи на други групировки. Санкции са наложени и на мъж, посочен като лидер на хърватска групировка, предоставяща фалшиви хърватски паспорти на престъпни мрежи от Балканите.

Според изявление на британското правителство, цитирано от Ройтерс, още две лица и търговска компания са санкционирани за участие в мрежа, която е превеждала средства и е закупувала части за малки лодки, използвани от контрабандисти за превоз на мигранти през Ламанша.