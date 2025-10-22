Депутатка получи смъртни закани след стрелбата в Белград

Опозиционният депутат и заместник председател на Партията на свободата и справедливостта Мариника Тепич е получила смъртни заплахи след стрелба пред сградата на Народната Скупщина по-рано днес, съобщиха от партията, предават местните медии.

От Партията на свободата и справедливостта поискаха прокуратурата да реагира незабавно и да задържи лицето, отправило смъртните заплахи към Тепич, която засне през прозорците на Народната Скупщина случващото се пред сградата, където от месеци са разположени бели шатри с привърженици на сръбския президент Александър Вучич и сръбското правителство.

„Също така, изискваме от полицията незабавно да премахне това незаконно палатково селище, което е пълно с престъпници и оръжия, защото представлява опасност за гражданите в сръбската столица", обявиха от Партията на свободата и справедливостта в декларация до медиите, в която отправят реторичен въпрос "необходимо ли е някой да умре преди режимът да отстрани тези незаконни казарми".

Днес при инцидент пред сградата на Народната Скупщина един човек бе ранен в крака, а друг е арестуван за нападение срещу палатковия лагер, издигнат пред сръбския парламент през март от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Сръбският президент Александър Вучич нарече инцидента терористичен акт.