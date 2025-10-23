Краят на една епоха: MTV спира видеата след 45 г. революция в музиката

Телевизията промени поп културата и даде път на хиляди музиканти

Едва ли помните датата 1 август 1981 г., когато Music Television Network излъчи първото си предаване в ефир. Ако сте на 40+ обаче, вероятно помните началото му - с кадри от изстрелването на ракетата “Аполо 11”, след което астронавт заби флага на MTV на Луната. Последва обръщение от създателя на MTV Джон Лак: “Дами и господа, рокендрол!” - останалото е история.

Сега, след повече от 40 години влияние върху световната музикална култура, MTV е напът да каже сбогом на пет от емблематичните си канали. Преди дни “Парамаунт Глобал” обяви, че MTV Music - водещият канал за музикални клипове, MTV 80s - ретро хитове, MTV 90s - алт-рок и поп класики, Club MTV - денс музика, и MTV Live - изпълнения на живо и концерти, ще спрат окончателно излъчването си на 31 декември. Ще остане само каналът за реалити предавания и развлекателни програми MTV HD.

А през годините не едно поколение ползваше именно MTV, за да изгради начина, по който възприема както музиката, така и поп културата и навлизащите модни тенденции.

Причина за края на MTV такъв, какъвто го познаваме, е сливането на “Парамаунт” със “Скайденс медия”, която е

под ръководството на сина

на милиардера Лари Елисън

- Дейвид Елисън. Освен опит за борба с нарастващите разходи закриването на музикалните канали отразява и драстичната промяна на навиците за гледане и медийно съдържани през годините, тъй като вече всеки слуша музика през стрийминг платформи като “Спотифай” и “Тайдъл”.

Елисън иска да използва максимално активите на “Парамаунт”, включително MTV и други кабелни канали. Твърди, че не разглежда кабелната мрежа като западащи линейни активи, които трябва да раздели или да се справи с тях по някакъв начин. По-скоро целта е предефиниране на утвърдени марки. Иначе казано, това означава съкращения и хиляди служители да загубят работата си. Очаква се още следващата седмица “Скайденс” да почне масови съкращения на 2000 души като част от опита за намаляване на разходите с 2 млрд. долара.

В самото начало MTV е достъпен само в части на Ню Джърси, но каналът скоро се разпространява в САЩ и по целия свят. В зората на века по телевизията набраха популярност и риалити формати като Punk’d, My Super Sweet 16 и MTV Cribs, Jersey Shore и Jackass, но в ранните си години MTV излъчваше само музикални клипове.

Звукозаписните компании ги изпращаха безплатно, а т.нар. видео диджеи (VJ) ги представяха в ефир. Така скоро след създаването си MTV се превърна в основната платформа на певците, за да промотират новата си музика, а с времето клиповете ставаха все по-зрелищни.

Без MTV никога нямаше да има мейнстрийм музикални видеа, а талантът на много легендарни изпълнители може би никога нямаше да достигне световна аудитория.

Иронично или не съвсем, първият музикален клип, излъчен някога по MTV, беше “Видеото уби радиозвездата” на The Buggles. Песента не можеше да бъде по-подходяща за дебюта на телевизията, тъй като подчертаваше еволюцията на музиката от радиото към видеото. Беше и своеобразно пророчество - вече певецът не беше просто някой, когото слушаш. Сега тенденцията като че ли върви в обратна посока, като може би пророчески този път е текстът от песента на “Куин” “Радио Га Га”: Така че остани с нас, защото може да ни липсваш, когато се уморим от всичките тези видеа. Разбира се, Фреди Меркюри пее за радиото по време на бума на MTV, но думите звучат актуално днес, когато си пускаме музика, но не гледаме видеата към нея.

Възходът на MTV в някаква степен вървеше ръка за ръка с този на Краля на попа - Майкъл Джексън. Неговият сингъл от 1983 г. “Били Джийн” беше един от първите видеоклипове на чернокож изпълнител, които MTV въртеше редовно в ефир. Този ход беше не беше само културно значим - той трансформира цялостно подхода на MTV. Музиката, визуалният стил и артистичността на Джексън помогнаха за разширяването на обхвата на канала, като подготвиха почвата за това MTV да се превърне в по-приобщаваща платформа, която да дава поле за изява на соул, арендби и хип-хоп изпълнители.

Истинският фурор обаче настъпи с видеото към хита “Трилър”. Премиерно излъчен по MTV през декември 1983 г., 14-минутният минифилм бе повратен момент за цялата музикална индустрия. Той разми границите между музика, кино и пърформанс. “Трилър” не беше просто видеоклип, а културен феномен. На премиерата му се гледаше като на голямо събитие по телевизията, а фенове чакаха нетърпеливо пред екраните. С клипа Майкъл Джексън създаде един нов стандарт за разказване на истории, хореография, продукция и амбиция, към които артистите да се стремят в клиповете си. Той убеди света, че

видеото може да бъде също

толкова важно, колкото

и самата музика

После популярност доби гръндж вълната начело с Кърт Кобейн и “Нирвана”, както и дръзкото неподчинение в лицето на Мадона с хитове като Like a Virgin, Vogue и Bye Bye Baby. Стилът ѝ, съчетан с музиката ѝ, спечели на Мадона прозвището Кралицата на попа.

Един от най-значимите културни феномени в историята на MTV несъмнено е MTV Unplugged. Поредицата, която се излъчваше редовно от 1989 до 1999 г., се оказа огромна културна сила през 90-те години и беше основополагаща за гръндж движението. Основно се излъчваха на живо популярни музиканти, които изпълняваха акустични версии на свои песни. Сред най-запомнящите се изпълнения са тези на ирландската рок група “Кранберис”, “Оейсис”, “Пърл Джем” и “Нирвана”. Освен това най-продаваният албум с изпълнения на живо на всички времена и до днес е този на Ерик Клептън с хитове, които той е свирил именно по MTV Unplugged, сред които и “Лейла” (1992).

В историята на музикалната телевизия е емблематично и раждането на наградите MTV Video Music Awards (VMAs).

Краят на MTV бележи края на една ера, коментира пред Би Би Си Симоне Ейнджъл, бивша VJ на телевизията. Тя отбеляза, че е изключително натъжена от новината и че “не може да повярва”, въпреки че “това се очакваше отдавна”. Според британската изпълнителка Хана Деймънд MTV се е превърнал по-скоро в “носталгичен спомен” през последните няколко години. “От толкова дълго време не се говори за него, така че наистина не ме изненадва, че го закриват”, коментира тя пред “Гардиън”.

