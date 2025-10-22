Близък на Макрон стана шеф на полицията в Париж

Приближен на президента на Франция Еманюел Макрон беше назначен за началник на полицията в Париж, предаде Франс прес и БТА.

Това е Патрис Фор, който наследява на поста Лоран Нуниез, който вече е министър на вътрешните работи в правителството на Себастиен Льокорню.

Фор е бивш военен, баща на шест деца и беше ръководител на канцеларията на Макрон от 2024 г.

Парижката префектура е истинска държава в държавата със своите 43 000 агенти. Централата й е на остров Сите в центъра на столицата и ръководителят й е смятан за най-добре информирания държавен служител в Париж.

Фор произхожда от скромно семейство. Първоначално той учил за сладкар. След това е следвал магистратура по история и математика. После се посвещава на военната кариера.

През 2002 г. той се присъединява към Генералната дирекция за външна сигурност, която отговаря за френското външно разузнаване. След две години постъпва на работа в министерството на отвъдморските територии, където е началник на кабинета за военно планиране.

След това постъпва на работа на директорски пост в Парижката полицейска префектура. После е назначен за префект на Гвиана в момент, в който тази територия е обхваната от социални протести. Там привлича вниманието на Макрон по време на негова визита в Гвиана през октомври 2017 г., който похвали дързостта и смелостта му.

От 2021 г. до 2023 г. Фор е заемал поста висш комисар на Нова Каледония, където е наблюдавал провеждането на третия референдум за независимост на тази френска територия.

Сега той става префект на Париж в момент, в който френската столица, цяла Франция и светът са потресени от зрелищния обир в Лувъра, при който бяха откраднати бижута на обща стойност 88 милиона евро.