Меркел няма да присъства на юбилея на Мерц

Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел няма да присъства на празника, организиран от парламентарната група на консервативните Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) за 70-годишнината на канцлера Фридрих Мерц, предаде ДПА и БТА.

Говорителката на Меркел каза пред ДПА, че тя не е получила покана, но освен това "няма да може да присъства заради пътуване в чужбина".

Говорителят на парламентарната група на ХДС/ХСС каза, че Меркел, както и бивши лидери на парламентарната група, все пак ще бъдат поканени.

Приемът по случай рождения ден на Мерц ще бъде в сградата на Райхстага. Поканите вече са разпратени на членовете на Бундестага и предстои изпращането на още.

Сред 300-те поканени гости се очаква да бъдат премиерите на германските провинции и членове на семейството на канцлера.

Рожденият ден на Мерц е на 11 ноември, което го прави първият германски канцлер от Конрад Аденауер преди повече от 60 години, който ще бъде над 70-годишен, докато заема поста.

Самият Мерц присъства на 70-годишнината на Меркел миналата година. В реч той ѝ благодари за цялостната ѝ политическа дейност и изрази желание тя "да остане вярна на ХДС". По онова време на появата му се гледаше като на помирителен акт в отношенията между двамата, които бяха проблемни в продължение на десетилетия.

Под управлението на Мерц курсът на ХДС се отдалечи от следвания по време на Меркел, а в парламентарната група са останали малко нейни последователи. Меркел разкритикува миграционните политики на Мерц, въпреки че наскоро даде положителната оценка на външната му политика по време на първите му месеци на власт.

