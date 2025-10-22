ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Международният съд в Хага: Израел трябва да задоволи основните нужди на жителите на Газа

1036
Международният съд в Хага.

Най-висшата съдебна инстанция на ООН -  Международният съд в Хага, постанови днес, че Израел има задължението да осигури задоволяването на основните нужди на цивилното население на ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В решението си 11-те съдии от Международния съд добавят, че Израел трябва да подкрепи хуманитарните усилия на ООН и нейните агенции в анклава, включително Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци.

Израел не е подкрепил с доказателства твърденията си, че голям брой служители на агенцията са членове на "Хамас", постановиха още съдиите.

Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон нарече днес консултативното становище на Международния съд за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци "позорно".

"Те обвиняват Израел, че не си сътрудничи с органи на ООН [...] Те трябва да търсят вината в себе си. Тези органи са се превърнали в развъдник за терористи. Да вземем например Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци [...] една организация, която подкрепя "Хамас" от години", каза Данон.

Международният съд в Хага.

