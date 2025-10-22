Мая Санду: Новият парламент трябва да поведе Молдова към Европейския съюз

Президентът на Молдова Мая Санду произнесе днес реч пред депутатите от новия парламент, в която призова за единство, отговорност и вярност към страната, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

В своето обръщение държавният глава заяви, че „Молдова преживява най-сложния си период, откакто е независима страна“ и че мисията на новия парламент е историческа.

„Намираме се в началото на едно пътуване – в новоизбран парламент, на който гражданите повериха съдбата на страната за следващите четири години, но преди всичко му повериха мисията да поддържа мира в Молдова“, заяви държавният глава.

Санду подчерта, че мирът трябва да остане основата на вътрешната и външната политика на Молдова.

„Мирът е най-ценното ни богатство и всички ние имаме дълг да го защитаваме за гражданите. Това е предизвикателна мисия, защото светът преминава през период на дълбоко напрежение и несигурност, а страната ни е изправена пред хибридни атаки, целящи да ни разделят, да ни уплашат и да ни отслабят“, каза Санду.

Мая Санду се застъпи за външна политика, която е „на страната на доброто“ и за укрепване на отношенията с мирни държави:

„Ние, молдовците, които ценим традициите и християнските ценности, винаги трябва да бъдем на страната на мира. Не можем да позволим страната ни да се превърне в инструмент на агресора. Нашата солидарност с украинските бежанци, смелостта да останем стълб на стабилността в региона, ни донесоха признание и благодарност от целия свят“.

Визирайки изборите на 28 септември, президентът заяви, че молдовците „избраха мира, развитието и европейската посока“, като обаче предупреди за опасността от чуждестранно влияние в демократичните процеси.

„Наложително е никога повече да не попадаме в ситуация, в която изборите са застрашени от мръсни пари и чуждестранно влияние, както беше преди три седмици. Властта в нашата страна не може да бъде търгувана и придобивана от тези, които успяват да платят най-много“, заяви Санду.

По отношение на съдебната реформа тя призова за завършване на проверките и засилване на доверието на гражданите в държавата.

„Гражданите няма да могат да се доверят на държавата си, освен ако законът не е от първостепенно значение и няма гаранции, че тези, които го нарушават – независимо от позицията, статуса или богатството – ще бъдат подведени под отговорност. Ето защо е важно успешно да завършим съдебната реформа“, каза президентът.

Тя подчерта, че основният приоритет на новия законодателен орган трябва да бъде европейската интеграция.

„Въпреки всички наши вътрешни усилия, нашият мир, демокрация и суверенитет няма да бъдат напълно защитени, докато не завършим процеса на европейска интеграция“, каза Санду.

Тя призова депутатите да ускорят законодателния процес за сближаване с ЕС.

„Призовавам ви да допринесете за хармонизирането на националната правна рамка с европейската и да възприемете устойчиво темпо за приемане на нормативни актове, необходими за напредък в преговорния процес, така че по време на законодателния мандат, започващ днес, да може да бъде подписан Договорът за присъединяване към Европейския съюз.“

Накрая Мая Санду призова за единство и доверие.

„Знам, че пътят напред изисква усилия, търпение и смелост.“ Но нашата страна многократно е доказвала, че знае как да се изправи, да се събере и да продължи напред. Европейската интеграция е начинът, по който тази мечта ще се превърне в реалност. Нека работим заедно, с вяра, за да може Молдова да се превърне в дом на мир и надежда за всички свои граждани. Успех – и да се захващаме за работа!“, завърши тя.