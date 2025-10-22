25-годишен на видео в "ТикТок": Ще отида в парламента с брадва, ще започна с Вилдерс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландската полиция е задържала 25-годишен мъж за разпит, след като той отправил заплахи за насилие срещу политици в широко споделян запис от живо предаване в "Тик Ток", предаде Ройтерс,цитирани от БТА.

Във видеото заподозреният конкретно споменава крайнодесния политик Герт Вилдерс.

В клипа той заявява, че ще отиде в парламента "с брадва" и че "ще падат глави". После добавя, че "може да (започне) с" Вилдерс.

След разпита заподозреният е бил освободен, съобщи прокуратурата. Предстои да бъде взето решение дали той да бъде подведен под съдебна отговорност.

Инцидентът става броени дни преди нидерландците да гласуват на изборите, насрочени за следващата сряда.