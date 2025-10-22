Зеленски за предложението на Тръмп за замразяване на войната: Добър компромис

Володимир Зеленски определи като „добър компромис" идеята на Доналд Тръмп войната в Украйна да бъде замразена до настоящата фронтова линия.

Зеленски обаче е скептичен, че Владимир Путин ще подкрепи подобен план и е споделил това с американския държавен глава. Новината идва в момент, в който стана ясно, че Белият дом е отменил плановете за среща между президентите на Съединените щати и Русия, след като Кремъл е отхвърлил американското предложение. Малко преди това беше съобщено, че Европа и Киев работят върху план от 12 точки за спиране на войната. Той включвал гаранции за сигурността на Киев и пари за възстановяване. Предвиждало се и създаването на така наречен „мирен борд", председателстван от Тръмп, пише Нова тв.