ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Латвия купува германска система за поставяне на ми...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21558074 www.24chasa.bg

Зеленски за предложението на Тръмп за замразяване на войната: Добър компромис

2788
Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Володимир Зеленски определи като „добър компромис" идеята на Доналд Тръмп войната в Украйна да бъде замразена до настоящата фронтова линия.

Зеленски обаче е скептичен, че Владимир Путин ще подкрепи подобен план и е споделил това с американския държавен глава. Новината идва в момент, в който стана ясно, че Белият дом е отменил плановете за среща между президентите на Съединените щати и Русия, след като Кремъл е отхвърлил американското предложение. Малко преди това беше съобщено, че Европа и Киев работят върху план от 12 точки за спиране на войната. Той включвал гаранции за сигурността на Киев и пари за възстановяване. Предвиждало се и създаването на така наречен „мирен борд", председателстван от Тръмп, пише Нова тв.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса