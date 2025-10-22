Поискаха откриване на полицейски участък в Лувъра

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар призова за откриване на полицейски участък в световноизвестния музей в центъра на Париж, предаде Франс прес.

Директорката говори пред комисията по културата в Сената на френския парламент три дни след зрелищния обир, при който посред бял ден в неделя от Лувъра бяха откраднати осем бижута на обща стойност 88 милиона евро.

Пред сенаторите Де Кар заяви, че всички аларми в музея са се задействали по време на обира.

Директорката каза, че обирът в Лувъра е отворил огромна рана в музейната институция. „Този обир нанесе рана на нашата институция в нейната най-основна мисия", заяви директорката и добави, че в нито един момент тя не е искала да се крие или да заема позиция на отрицание на значимостта на случилото се в неделя.

Това е първо изявление на директорката на Лувъра от зрелищния обир в неделя досега.

Пред сенаторите тя призна днес, че въпреки усилената работа, която върши целият персонал на музея, въпреки неговите усилия, всички са се провалили, пише БТА.

Де Кар добави, че още откакто е поела длъжността начело на музея през септември 2021 г., тя се е постарала да привлече вниманието на надзорните органи, на ръководителите и на медиите относно състоянието на цялостна деградация и на амортизация на Лувъра, на неговите сгради и структури.

Директорката на Лувъра заяви, че системата за видеонаблюдение на външната част на музея е много недостатъчна и не покрива балкона, през който са влезли крадците, издигайки се до там с помощта на съоръжение, известно като мобилен хаспел.

Лоранс де Кар заяви, че има само няколко камери, обхващащи определен периметър, но те са стари и недостатъчни и не покриват цялата фасада на Лувъра. „За жалост от страната откъм Галерията на Аполон" (от която бяха откраднати осемте бижута), единствената камера е поставена в посока откъм запад и следователно не е обхващала балкона, от който са влезли с взлом крадците.

Директорката увери, че бъдещият план за сигурността на музея обаче ще позволи да се охване с камери цялата фасада от всички страни.

По-рано днес френският президент Еманюел Макрон призова за ускоряване на мерките за обезопасяване на Лувъра.