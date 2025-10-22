Полският премиер: Предишното правителство е шпионирало съпругата и дъщеря ми

Полският премиер Доналд Туск заяви, че съпругата и дъщеря му са били незаконно следени с шпионския софтуер “Пегасъс“ (Pegasus) от предишното правителство на консервативната партия "Право и справедливост“ (ПиС), която сега е в опозиция, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Йозеф Гачек от Окръжната прокуратура във Варшава заяви днес пред “Онет“ (Onet), че дъщерята на настоящия премиер Катажина Туск-Цудна е била считана за жертва в разследването за незаконно използване на шпионския софтуер от предишното правителство.

Според изданието съпругата на Туск, Малгожата, също ще бъде разпитана по случая.

"Оказва се, че от ПиС са подслушвала съпругата ми и дъщеря ми“, написа Туск в социалната платформа ”Екс” тази сутрин. "Цялото това шпиониране на най-близките ми вероятно е било провокирано от желанието на Качински да защити институцията на семейството. В името на традиционните ценности, разбира се“, добави той, визирайки консервативните възгледи на лидера на ПиС Ярослав Качински.

Министърът, който координира работата на специалните служби, Томаш Шемоняк заяви днес пред обществената телевизия “Те Ве Пе Инфо“ (TVP Info), че прокурорите са потвърдили, че телефонните разговори, проведени от Катаржина Туск с лице, шпионирано с “Пегасъс“, може да са били обект на подслушване от страна на тези, които са извършвали наблюдението.

На въпроса дали дъщерята на премиера е била "случайна или целенасочена жертва“ на наблюдението Шемоняк отговори, че "прокуратурата трябва да реши“.

По-късно днес Пшемислав Новак, говорител на Националната прокуратура, написа в изявление за ПАП, че няма доказателства дъщерята на премиера да е била обект на софтуер за хакване на телефони.

"Събраните досега доказателства не показват, че софтуерът е бил използван директно срещу Катажина Туск-Цудна“, каза той.

Новак също потвърди, че прокурорите са взели показания от дъщерята на премиера като част от разследването.

Въпреки че може да не е била пряката мишена, Туск-Цудна е възможно да е била случайна жертва на наблюдение, тъй като “Пегасъс“ е бил използван срещу нейния адвокат Роман Гертих - сега член на управляващата центристка коалиция.

Според Новак прокурорите по времето на правителството на ПиС по този начин биха могли да нарушат нейната адвокатска тайна.

“Пегасъс“ е шпионски софтуер, разработен от израелската компания “Ен Ес О Груп“ (NSO Group) за борба с тероризма и организираната престъпност. Той е закупен от предишното полско правителство, ръководено от ПиС, с публични средства и е използван незаконно срещу тогавашните опозиционни политици и опоненти на правителството, като в момента по случая тече разследване, започнато през 2024 г., пише БТА.

В сряда бившият заместник-министър на правосъдието Михал Вош беше официално обвинен в злоупотреба с власт във връзка с покупката на софтуера от Фонда за правосъдие, предназначен за подпомагане на жертви на престъпления.