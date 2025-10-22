ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 40 мигранти загинаха при корабокрушение край Тунис

Тунис се превърна в ключова транзитна страна за мигранти, бягащи от конфликти и бедност СНИМКА: Pixabay

Най-малко 40 мигранти от страни от Субсахарска Африка са загинали, след като лодката им потъна край бреговете на Тунис, при една от най-тежкните морски трагедии в региона през тази година, предаде Ройтерс, като цитира представител на властите.

Лодката, превозваща около 70 мигранти, потъна близо до крайбрежния град Махдия, според същия източник.

Тунис се превърна в ключова транзитна страна за мигранти, бягащи от конфликти и бедност в търсене на по-добри възможности в Европа.

Последният инцидент подчертава продължаващите рискове, пред които са изправени мигрантите, и нарастващия натиск върху северноафриканските страни да управляват нерегулярните миграционни маршрути, пише БТА. 

