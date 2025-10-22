Русия ще призове резервисти да защитават гражданската инфраструктура от украински атаки

Висшето ръководство на руската армия заяви, че ще се опита да използва резервисти за защита на гражданската инфраструктура, след големия ръст на украински атаки с дронове дълбоко в територията на Русия през последните месеци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руският вицеадмирал Владимир Цимлянски, заместник-началник на главната дирекция по организационни дейности и мобилизация на Генералния щаб, заяви, че употребата на дронове с голям обсег от Украйна е увеличила заплахата за критичната национална инфраструктура и жилищните райони.

"За да се повиши сигурността в критичните съоръжения и други съоръжения, важни за благосъстоянието на гражданите, беше решено да включим най-добре обучените и патриотично настроени граждани в прилагането на мерките за опазване на гражданските съоръжения дълбоко на територията на Русия", заяви той.

Ако Москва разположи повече резервисти в тила за защита на инфраструктурата, може да бъдат освободени повече от редовните ѝ войски за бойното поле, което се превърна в смъртоносна война на изтощение.

Цилянски заяви, че предложените промени не представляват някакъв вид мобилизация.

Министерството на отбраната на Русия заяви също, че резервистите няма да участват в "специалната военна операция" в Украйна, нито ще бъдат изпращани извън границите на Русия. Резервистите ще служат в собствения си регион, добави военното министерство.