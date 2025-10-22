ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Латвия купува германска система за поставяне на ми...

Вилата на Мусолини в Ричоне се продава

КАДЪР: Екс/@AZERTAC

Вилата на италианския фашистки диктатор Бенито Мусолини в Ричоне се продава, предадоха АНСА и "Ресто дел Карлино".

В къщата Мусолини е прекарвал летните си ваканции. Тя се намира в италианската област Емилия Романя, на Адриатическата ривиера.

Дясната партия на италианския премиер Джорджа Мелони „Италиански братя“ заяви, че купувачът на вилата не трябва да променя името й и тя да остане известна като „Вила Мусолини", пише БТА. 

Сега недвижимият имот е собственост от Фондацията на Спестовната каса на Римини. Община Ричоне има намерение да кандидатства за закупуване на имота, в който от години е имала навик да организира културни и други събития.

КАДЪР: Екс/@AZERTAC

