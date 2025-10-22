Бурята Фъншън се приближава към бреговете на Виетнам

Бурята Фъншън, която е 12-тата в Източно море през тази година, запазва своята интензивност и траектория и се очаква да предизвика проливни дъждове от 200–400 мм и дори 500 мм от Ха Тин до Куанг Нгай в централен Виетнам, според Националния център за хидрометеорологични прогнози, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА), цитирана от БТА.

Центърът предупреди, че от обяд на 22 октомври до 27 октомври силни валежи ще засегнат районите от Ха Тин до Куанг Нгай, като най-интензивните валежи се очакват между следобеда на 22 октомври и края на 23 октомври. От южната част на Куанг Три до Дананг валежите могат да достигнат 500–700 мм, като на някои места надхвърлят 900 мм. Интензитетът на дъждовете може да надхвърли 200 мм в рамките на три часа.

От следобеда на 22 октомври циркулацията на бурята, съчетана със силен студен фронт, ще донесе все по-силни ветрове по крайбрежните райони от Куанг Три до Дананг.

Проливните дъждове в централния регион може да продължат до края на октомври, с висок риск от внезапни наводнения, свлачища в планинските райони и наводнения в ниско разположените и градските зони.

Директорът на центъра Май Ван Кхием посъветва засегнатите населени места да осигурят безопасността на водноелектрическите централи и язовирите преди, по време и след бурята и да подготвят планове за реагиране при излизане на реките от коритата, Прогнозата за риск от бедствия, дължащи се на наводнения, е ниво 3.

Необходими са и предпазни мерки срещу гръмотевични бури и торнада със силни пориви по време на приближаването и достигането на бурята до сушата, каза той.