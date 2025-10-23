ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От “Харвард” до “Станфорд” - колко струва да учиш в топ 10 на US университетите (Графика)

Университетът "Харвард" СНИМКА: Харвард газет

Между 77 500 и 98 300 долара средно струва обучението в най-престижните университети в САЩ за академичната 2024–2025 г., сочат данни на U.S. News & World Report и College Board.

Най-скъпо излиза в университета в Чикаго с такса за обучение 71 300 долара. Другите елитни висши учебни заведения - като “Дюк”, “Йейл” и “Станфорд”, също доближават границата 70 000 долара. “Харвард” струва 59 300 долара на година, въпреки че притежава един от най-големите дарителски фондове в света. Цените обаче набъбват, когато се пресметнат и разходите, които съпътстват студента - наем, транспорт и т.н.

Таксите за обучение в топ 10 на американските университети са с около 50% по-високи от средните за типичен частен колеж - около 43 400 долара. Държавните университети за студенти от друг щат таксуват средно 29 200 долара годишно. За местни (вътрешнощатски) студенти цената е около 11 600 долара.

Средните разходи за колеж в САЩ са нараснали с внушителните 748% от 1963 г. насам, индексирано спрямо инфлацията.

