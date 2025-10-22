ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Армията на САЩ удари кораб, подозиран в превоз на ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21558833 www.24chasa.bg

Латвия купува германска система за поставяне на мини, за да укрепи граничната си отбрана

1616

Латвия е поръчала дистанционно управляема система за поставяне на мини от германски производител на оръжие, предаде ДПА.

Балтийската държава обяви днес, че ще закупи системата "Скорпион 2" (Skorpion 2) от компанията "Дайнъмайт Нобел Дифенс" (Dynamit Nobel Defence), заедно със свързаните с нея противотанкови мини и друго оборудване, за 50 млн. евро (58 млн. долара). Сделката включва и обучение на персонала.

"Закупуването на системата за полагане на мини е стратегическа стъпка към укрепване на отбранителните способности на страната", заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс и добави: "Това е съществена част от по-широкия план за укрепване на сигурността и отбраната на източната граница на Латвия".

Подобно на Естония и Литва, Латвия иска да защити границите си с Русия и нейния съюзник Беларус с отбранителни структури и физически бариери срещу възможни атаки. В случай на атака могат да бъдат поставени и мини, посочва ДПА.

Балтийските държави, които са членове както на Европейския съюз, така и на НАТО, реагират на войната на Русия в Украйна, която разглеждат като пряка заплаха за тяхната национална сигурност, отбелязва ДПА.

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса