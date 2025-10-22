ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш грузински премиер призна, че е получавал неза...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21559038 www.24chasa.bg

Производителят на стълбата, с която бе обран Лувъра, я рекламира чрез инцидента (Снимка)

3376
Лувъра СНИМКА: Pixabay

Производителят на камиона стълба, известен и като мобилен хаспел, използван за обира в Лувъра, се възползва от това престъпление, за да похвали качеството на продукцията си, предаде Франс прес.

"Базирана във Верне близо до Дортмунд, немската компания „Бьокер“ публикува в социалните мрежи снимка на едно от мобилните си съоръжения, придружавано с обяснение, че то може да транспортира до 400 килограма съкровища при скорост от 42 метра в минута благодарение на двигател, който не бръмчи, а шепти.

В интервю по телефона за Франс прес шефът на компанията Александер Бьокер заяви, че е продал мобилната машина, използвана за обира  в Лувъра на френски клиент, който е отдавал под наем този тип оборудване в Париж и района на френската столица. Клиентът искал сега да запази анонимност.

Бьокер заяви, че оборудването е било откраднато от клиента по време на демонстрация. След това крадците махнали логото, което клиентът бил поставил върху машината и променили табелките с номерата й.

От кадрите, завъртели се в медиите, Бьокер и съпругата му си дали сметка, че става дума за тяхното съоръжение и когато разбрали, че по време на обира никой не е пострадал, те приели нещата на шега. Така се родил и рекламният им лозунг „Когато искате да действате бързо“, с който те вече рекламират продукцията си.

Бьокер обаче осъжда категорично обира на Лувъра.

За фирмата си той разказва, че е била основана от дядо му.

Лувъра СНИМКА: Pixabay
Публикувахте от Böcker Maschinenwerke GmbH в Понеделник, 20 октомври 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса