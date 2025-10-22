Куба арестува издирван от САЩ китайски наркобарон

Китайският наркотрафикант Чжъ Дун Чжан, един от основните доставчици на фентанил за големите мексикански наркокартели, издирван и от САЩ, е бил арестуван в Куба, съобщиха днес мексикански източници от службите за сигурност пред Франс прес.
Наркотрафикантът, известен още с прозвището Брата Ван, е избягал от Мексико през юли. Той ще остане в ареста в Куба, докато се вземе решение за евентуалната му екстрадиция, уточни АФП, цитирана от БТА.
Zhi Dong Zhang, “Brother Wang", fue detenido en Cuba hace unas semanas— Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 22, 2025
Abastecía de fentanilo a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se fugó de un arresto domiciliario en la Ciudad de México en julio cuando estaba sujeto a un juicio de extradición pic.twitter.com/sOjcMKm0Vs