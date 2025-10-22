ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куба арестува издирван от САЩ китайски наркобарон

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Китайският наркотрафикант Чжъ Дун Чжан, един от основните доставчици на фентанил за големите мексикански наркокартели, издирван и от САЩ, е бил арестуван в Куба, съобщиха днес мексикански източници от службите за сигурност пред Франс прес.

Наркотрафикантът, известен още с прозвището Брата Ван, е избягал от Мексико през юли. Той ще остане в ареста в Куба, докато се вземе решение за евентуалната му екстрадиция, уточни АФП, цитирана от БТА. 

 

