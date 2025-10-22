Край Страцин отбелязаха 81 г. от участието на България в заключителния етап на Втората световна война

Осемдесет и първата годишнина от участието на България в заключителния етап на Втората световна война беше отбелязана край Страцин в източната част на Република Северна Македония. Свещеник от православната църква на Северна Македония отслужи заупокойната молитва за загиналите български воини в битките при Стражин и Страцин през октомври 1944 г.

Страцинско-Кумановската операция е настъпателна операция на българската армия по време на участието на България във Втората световна война. Проведена е от 8 октомври до 14 ноември 1944 г., като жертвите на българската армия в нея са над 1000, а с особен героизъм се отличава Парашутната дружина към Първа българска армия, участвала в боевете за завладяване на Стражинската позиция по пътя към Скопие.

Делегацията, която пристигна от България, беше оглавена от полк. Иван Райков, зам.-командир на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), а в нея бяха включени военнослужещи от състава на СКСО, представители на Съюза на ветераните от войните в България, сред които 100-годишният майор от запаса Тодор Андонов и 99-годишният председател на Съюза на ветераните полк. от запаса Анани Христов, представители на Съюза на парашутистите в България, на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, начело с ген. от запаса Златан Стойков, и на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, начело с Емил Гуджев, председател на дружество „Военноинвалид” в София, близки и роднини на ветерани, участвали в операцията край Страцин.

На церемонията присъстваха и посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков, дипломати от мисията на България в Северна Македония, представители на сдруженията на българската общност в страната.

"Тази година отбелязваме 80 години от края на участието на България в последната голяма война. Началото на един мир. Мир, който не беше подарен, а извоюван. Мир, извоюван от българската армия и особено тук, на това място, от Парашутната дружина. След спечелването на тази война военнослужещите от Парашутната дружина се включиха в строителството на съвременна България. И дадоха живота си за това, а сигурността на това, което те изградиха, беше гарантирано пак от Българската армия, от наследниците на Парашутната дружина. Днес Българската армия продължава да бъде гарант на мира и суверенитета на нашата Родина. Преди 81 години, на това място българския народ очакваше от вас да направите върховна саможертва на олтара на Отечеството. Днес нашият народ очаква това от настоящия състав на Българската армия. Включително, а може би и най-вече от СКСО. И все си задавам въпроса, ако ние можем да очакваме това, защо самите ние, като общество не сме готови да дадем много по-малка всекидневна жертва за добруването на своето Отечество. Благодаря ви, мили ветерани! Без вас, ние нямаше да сме тук", посочи посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков.

"Днес, в подножието на легендарния връх Стражин се събираме да отбележим 81-та годишнина от първия боен ден на Парашутната дружина. Ден, изпълнен с героизъм, болка и безпримерна вярност към Родината. Днес ние свеждаме глава пред делото на тези герои. Ние, потомците на Парашутната дружина носим тяхната сила и техния дух в сърцата си. Нека днешният ден бъде символ на преклонение, но и дълг пред историята и пред загиналите и надживелите. Поклон пред героите парашутисти", каза в обръщението полк. Иван Райков, заместник-командир на Съвместното командване на специалните операции.

За активна съвместна дейност по съхраняване на военната памет посланикът на България в Република Северна Македоня Желязко Радуков, Съвместното командване на специалните операции и военният и военновъздушен аташе на България в Северна Македония Асен Ламбев получиха юбилеен медал „80 години от победата над хитлерофашизма 1945-2025 г.”, който се връчва на всички български ветерани и от Втората световна война и други български и чуждестранни граждани, след решение на Изпълнителното бюро на Съюза на ветераните от войните в България. Отличията бяха връчени от председателя на Съюза полк. от запаса Анани Христов.

Венци и цветя на мястото на отбелязването на годишнината бяха поднесени от името на посолството на България в Скопие, от командира и личния състав на СКСО, от Съюза на офицерите и сержантите от запаса, от Съюза на българските парашутисти, от близките и роднините на загиналите български воини в битките при Страцин и Стражин.