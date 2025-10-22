Задържаха мъжа, прострелял друг мъж в Загреб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хърватската полиция задържа мъжа, който простреля днес в Загреб друг мъж, съобщи хърватската държавна телевизия ХРТ.

Раненият е приет в болница.

Извършителят на престъплението е известен от по-рано на полицията. В хърватските медии се появи информация, че това е Леон Лучич, бивш полицай и актьор в полицейски сериал.

Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (USKOK) наскоро е започнала разследване срещу него за злоупотреба със служебно положение и власт, подбуждане към злоупотреба и опит за изнудване, пише БТА.

Пострадалият мъж е работил като охранител в сферата на ресторантьорството. Според изданието "Индекс" става дума за босненския гражданин Денис Мастафчич.

Разследването ще установи каква е причината за инцидента.

Очевидец разказа пред ХРТ, че двама мъже са се сбили, единият извадил пистолет и стрелял в крака на другия.

След като раненият паднал, другият го изритал няколко пъти и спокойно се прибрал.

Министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович похвали бързата реакция на полицаите, задържали извършителя.