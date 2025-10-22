Армията на САЩ удари кораб, подозиран в превоз на наркотици в Тихия океан

Има две жертви
Американската армия е нанесла снощи удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в Тихия океан до бреговете на Южна Америка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Пентагонът потвърди удара, като съобщи, че има две жертви, информира Франс прес.
Това е първата известна операция на американските военни в Тихия океан от началото на новата офанзива срещу трафика на наркотици, в рамките на която бяха нанесени най-малко седем удара в Карибско море, посочва Ройтерс, допълвайки, че това е повишило напрежението между САЩ от една страна и Венецуела и Колумбия от друга.
Силите на САЩ в Карибско море включват ескадрени миноносци, ядрена подводница, изтребители Ф-35 и около 6500 военнослужещи, посочва Ройтерс.