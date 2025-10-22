ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички държави от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции за Русия

"Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта", се казва в изявлението на датското председателство СНИМКА: Pixabay

Всички държави от ЕС са одобрили 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната, която Москва води срещу Украйна, обяви днес датското ротационно председателство на Европейския съюз, цитирано от Ройтерс и БТА.

"Изключително сме удовлетворени да обявим, че току-що бяхме известени от последната страна член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет. Следва писмена процедура за одобрението от страна на Европейския съвет. Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта", се казва в изявлението на датското председателство.

