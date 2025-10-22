Вучич в болницата при простреляния пред Скупщината, нарече го "герой" (Снимки)

Сръбският президент Александър Вучич посети в болницата простреляния днес 57-годишен мъж пред сградата на Скупщината, където от месеци са опънати бели шатри на привържениците на Вучич и на основаната от него управляваща Сръбска прогресивна партия.

Вучич публикува в социалните мрежи своя снимка от болничната стая на Милан Богданович, който бе опериран, и го нарече герой.

Богданович бе прострелян в крака от 70-годишния Владан Анджелкович, който около 10:00 ч. местно време (11:00 ч. бълг. вр.) се появи с туба бензин в пространството пред сръбския парламент, където са разположени шатрите, и предизвика пожар. Самият той заяви по-късно, че го е направил, защото "привържениците на Вучич го нервират, тъй като блокират центъра на Белград".

"Обещах на Милан, че веднага след възстановяването му ще прекараме вечерта заедно на най-свободното място в сърцето на Европа, което е Чачиленд", каза Вучич.

"Чачиленд" е идиом и топоним в сръбския език, който възникна тази година, за да обозначи пространството в Белград между сградите на президентството и Скупщината. Там са разположени палатките на контрапротестиращите и шатрите на привържениците на Сръбската прогресивна партия.

В началото на март, преди многохилядния антиправителствен протест на 15 март в Белград, за първи път в близост до президентството се появиха палатки на студенти, които се обявиха срещу блокадите на факултетите и издигнаха искане държавата да им осигури възможност да продължат обучението си.

В следващите месеци палатковият лагер на контрапротестиращите студенти се разшири с шатри на привърженици на Сръбската прогресивна партия и зае и пространството пред Скупщината.

На 28 юни, когато в сръбската столица бе организиран многохиляден протест с ултимативно искане за насрочване на предсрочни парламентарни избори, Вучич отхвърли ултиматума, посети Чачиленд и обяви, че обитателите му са победители, а протестиращите са терористи, които искат да разрушат сръбската държава.

Чачиленд се намира под постоянна полицейска охрана и е обграден от всички страни с метални прегради.

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души.

Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Протестите, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.