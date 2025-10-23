Тръмп включи "Лукойл" в голям пакет нови санкции срещу Русия

"Времето дойде, дълго чакахме. Министерството на финансите на САЩ налага санкции на големите руски петролни компании. Призоваваме Москва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня". Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той подчерта, че не иска санкциите да действат дълго, а ги налага, за да накара Русия и Украйна да прекратят бойните действия по линията на фронта. Украйна, САЩ и ЕС поддържат тази идея, Русия настоява да не се прекратява огъня, докато не се постигне трайно споразумение, а Донбас да бъде изцяло руски.

Това са първите санкции на Тръмп срещу Русия по време на втория му мандат.

Нови, по-тежки санкции са наложени на "Роснефт" и 28 негови дъщерни компании, както и за "Лукойл" и 8 негови дъщерни предприятия. Цялото имущество на двете компании в САЩ ще бъде замразено. Засега не е ясно как това ще се отрази на дружеството на "Лукойл", което е собственик на рафинерията в Бургас и дали не биха провалили продажба на "Нефтохим" и бизнеса в България.

"САЩ призовават G7, Европа, Канада и Австралия да се присъединят към засилването на санкциите срещу Русия", каза министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт. Той уточни, че новите мерки на САЩ по отношение на Русия ще представляват санкции, а не вторични мита и че те се налагат, защото САЩ смятат, че Русия "не подхожда достатъчно честно" към преговорите за Украйна. Целта не е да се накаже Русия, целта е да има позитивни промени в поведението й, твърди американското МФ.

Тръмп сигнализира, че е разочарован от липсата на напредък в комуникацията си с Путин. Те трябваше да се срещнат е Будапеща в следващите две седмици, но след разговора на държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров стана ясно, че Русия няма намерение да спира войната по линията на фронта и продължава да поставя условия за пълна капитулация на Украйна.

„Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори. И след това те не водят доникъде“, каза той. Тръмп каза, че е оптимист, че може да се постигне край на войната в Украйна, но засега всяка среща с Владимир Путин ще бъде отложена. „Не ми се струва правилно, но ще го направим в бъдеще“, каза той.

Тръмп даде още малко яснота за позицията си по използването на американските Tomahawk от Украйна. "Необходими са минимум шест месеца, за да се научите как да използвате Tomahawk. Обикновено година. Единственият начин, по който Tomahawk могат да бъдат стартирани бързо е, ако ние го направим. Въобще не смятаме да правим това", каза той.

В същото време страните от ЕС одобриха 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Възраженията на Унгария и Словакия бяха преодолени. Засега е известно само, че санкциите на ЕС ще засегнат руския газ и 117 кораба от руския сенчест флот.