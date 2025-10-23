Доналд Тръмп: Отложих срещата си с Владимир Путин, не беше моментът

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е отменил срещата си с руския си колега Владимир Путин, съобщиха световните агенции и БТА.

"Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. "Просто не ми се струваше правилно (да се срещаме в този момент). Не ми се струваше, че ще постигнем резултата, който трябва да постигнем. И затова я отмених, но ще я оставим за в бъдеще."

Във вторник Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин, което бе сигнал, че засега разговорите се отлагат, а причината бяха разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Само преди седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за уреждане на конфликта между Москва и Киев.

Вчера руският заместник външен министър Сергей Рябков заяви, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости, че подготовката за среща между двамата лидери продължава.

САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио.

"Все още бихме се срещнали с руснаците", каза той пред репортери, преди да се отправи към Близкия изток. "Винаги ще бъдем заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир."

Преди това САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна.