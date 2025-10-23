Русия и Украйна си разменят атаки с дронове, удари има и по Киев

Руски дронове атакуваха украинската столица за втора поредна нощ. Четирима души са ранени, съобщиха властите в ранните часове на днешния ден, цитирани от Ройтерс.

Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, посочи, че дронове са причинили щети на няколко жилищни и други сгради, включително на детска градина. Властите в града предупредиха жителите за опасност от възможна ракетна атака срещу столицата. Вчера при ракетни и безпилотни нападения из цяла Украйна бяха убити шест души, включително две деца. Отделно от това цялата страна се наложи да премине на режим на тока. Властите определиха ударите като опит за унищожаване на електроенергийната система на Украйна на фона на наближаващата зима.

"Атакувани бяха повечето от регионите на Украйна", каза енергийният министър Свитлана Гринчук. "Това се случва за втори път този месец, което подсказва за методична кампания на врага за унищожаване на украинската енергетика в навечерието на предстоящата зима."

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е атакувало украинската енергийна инфраструктура в отговор на украински удари по граждански цели в Русия. Гринчук обсъди вчерашната атака и нуждите на страната си с американския си колега Крис Райт, който я увери в подкрепата на САЩ за посрещането на зимния сезон.

Най-малко девет души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в руския град Копейск в района на планината Урал. Според някои съобщения във фабриката е влетял дрон, но засега информацията не може да бъде потвърдена. В поста си в Телеграм Текслер не уточни за какъв завод става дума. По данни на местни медии там се произвеждат боеприпаси за руската армия.

Копейск е на около 2000 км от Украйна и се намира близо до границата на Русия с Казахстан. Украинското разузнаване извършва саботажни акции в руските оръжейни предприятия.

Един човек загина при украинска атака с дронове в пограничната Брянска област в Русия. При нападението, което е било извършено в село Андрейковичи, намиращо се само на няколко километра от украинската граница, има и ранен, написа в Телеграм губернаторът Александър Богомаз.

Русия води опустошителна война срещу Украйна от повече от три години и половина. Като част от отбранителната си тактика Киев многократно атакува цели в Русия. Броят на жертвите и степента на разрушенията са несравними с опустошителните последици от руските действия в Украйна. Руските сили превзеха нови две фронтови селища в Югоизточна Украйна и съобщиха, че са установили контрол над остров в Южна Украйна. Украинската армия, от своя страна, също обяви успехи, идващи от района на град Добропиля в Донецка област, където войските на Киев напредват в рамките на предприета от тях контраатака.

Руските сили започнаха дълго и изтощително настъпление по и около фронтовата линия в Източна Украйна и почти ежедневно съобщават за нови и нови превзети села. Войските на Москва контролират около 19% от украинската територия.

Според руското Министерство на отбраната силите му са превзели Павливка в Запорожка област на югоизток, една от четирите области, които Русия обяви за своя територия, и Иванивка, населен пункт в Днепропетровска област, където руската армия създаде предмостие. Ведомството допълни, че вчера руската армия е атакувала украинска енергийна инфраструктура в отговор на украински нападения срещу граждански цели в Русия.

По данни на украинските власти шест души са загинали при руските удари в нощта на вторник срещу сряда. Информацията, която двете страни огласяват в сводките от бойното поле, не може да бъде проверена чрез независим източник.

Рано тази сутрин руските агенции предадоха, като се позоваха на Министерството на отбраната, че въздушнодесантни части и други подразделения са форсирали река Днепър и са установили контрол над остров Карантинний, недалеч от Херсон в южна посока. Миналата седмица украинските сили казаха, че руската армия безуспешно е опитала да направи десант на острова. Херсон беше окупиран от руските войски в началото на инвазията им през февруари 2022 г., но още същата година силите на Киев си върнаха града обратно заедно с други части от Херсонска област.

В района на Добропиля в Донецка област 132-ри отделен разузнавателен батальон на украинската армия докладва, че е поел контрола над село Кучерив яр, след като е изтласкал оттам руските сили.