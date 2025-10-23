ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Украйна си разменят атаки с дронове, удари...

70-годишен мъж е задържан за стрелбата пред парламента в Сърбия

снимка: РОЙТЕРС

Продължава разследването на стрелба пред парламента в Белград вчера. Има задържан, а един мъж пострада.

Любителски кадри показват избухване на пожар в палатковия лагер пред Скупщината.

Лагерът събира привърженици на правителството, сред които и бивши военни. Пострадалият 57-годишен мъж е прострелян в бедрото и откаран в болница.

На кадрите се чуват и изстрели. Следва бърза намеса на полицията. Стрелецът е задържан. Той е 70-годишен пенсионер, бивш служител на тайните служби.

Нападението беше определено от сръбския президент Александър Вучич като „терористичен акт“, а от прокуратурата като „опит за убийство“. Вучич посети простреляния мъж в болницата.

Стрелбата в парламента се случи на фона на продължаващите вече година антиправителствени протести срещу корупцията, съобщава бТВ.

снимка: РОЙТЕРС

