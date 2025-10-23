23-ма души са арестувани на антимигрантски протест в Дъблин (Видео)

Двайсет и трима души бяха арестувани при многочасово противопоставяне с ирландската полиция, чиито служители бяха замеряни с пиротехнически изделия, камъни и други предмети при поредната нощ на сблъсъци по време на антиимигрантски протести в столицата Дъблин, съобщават Пи Ей Мидия, ДПА и БТА.

Двама служители на реда са откарани в болница след получени наранявания при стълкновенията с демонстрантите. Единият е бил ударен от бутилка, а другият е с травма на рамото.