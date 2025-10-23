ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21559878 www.24chasa.bg

САЩ още искат среща с Русия въпреки новите санкции

2196
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от агенциите и БТА.

"Все още бихме се срещнали с руснаците", каза той пред репортери, преди да се отправи към Близкия изток. "Винаги ще бъдем заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир."

Преди това САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна.

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание