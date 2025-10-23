16-годишно момиче почина пред нощен клуб в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

16-годишно момиче беше намерено без съзнание пред бар в атинския квартал Гази в ранните часове на 19 октомври. По-късно е обявено за починало в болница „Евангелизмос", съобщи "Катимерини".

Инцидентът се е случил на бар на улица Декелеон, където тийнейджърката е колабирала след като е излязла от заведението. Свидетели веднага подали сигнал за линейка, но лекарите констатирали смъртта ѝ при пристигането в болницата.

Според последните сведения, EKAV – националната спешна помощ на Гърция – е получила четири отделни обаждания за случаи, свързани с консумация на алкохол на същата улица в Гази същата нощ.

За случая с 16-годишното момиче е получено обаждане в 1:50 ч. сутринта. Когато парамедиците пристигнали, момичето вече е било в сърдечен арест.

Нови данни сочат, че момичето се почувствало зле вътре в бара и, опитвайки се да се задържи, се спънала и ударила стъклена преграда, която не се е счупила. Малко след като напуснала нощното заведение, тя колабирала на тротоара и изгубила съзнание.

Бащата ѝ уведомил полицията в централния участък „Омония", което довело до започване на разследване на обстоятелствата около смъртта на момичето.

Властите започнаха пълно разследване, като сега са включени и службите за защита на деца. Назначени са аутопсия и токсикологични тестове, за да се установи дали алкохол или други вещества са допринесли за внезапната смърт на момичето.

В Гърция законната възраст за консумация на алкохол е 18 години, въпреки че прилагането на закона често е непоследователно, въпреки последните усилия на властите за затягане на контрола, съобщи БГНЕС.