Крал Чарлз III и Камила пристигнаха в Рим за срещата с папа Лъв XIV (Видео, снимки)

Крал Чарлз III и кралица Камила са на посещение в Рим. Те ще се срещнат с папа Лъв XIV във Ватикана в символична демонстрация на единство между Англиканската църква и Католическата църква.

По-силната връзка между двете християнски деноминации е "защитен вал срещу онези, които насърчават конфликти, разделения и тирания", се казва в изявление на говорителя на краля. Днес Чарлз и Камила ще се срещнат с папа Лъв XIV в Апостолическия дворец, неговата официална резиденция, а след това ще присъстват на специална екуменическа служба в Сикстинската капела. Там кралят, който е и върховен управител на Англиканската църква, и папата ще се помолят публично заедно по време на службата. Така Чарлз III ще стане първият британски монарх, който се моли с папа след Реформацията през ХVI век, съобщи БНР.

Пристигането на крал Чарлз III и кралица Камила в Рим Снимка: Ройтерс

През 1534 г. крал Хенри VIII се обявява за глава на Англиканската църква, откъсвайки се от папската власт на Римокатолическата църква. Британските медии отбелязват, че посещението идва на фона на скандала около принц Андрю, който се отказа от титлите си.

Според медиите, пътуването до Ватикана е обезпокоило Бъкингамския дворец, заради постоянния поток от негативни заглавия за принц Андрю, които заплашваха да засенчат работата на краля и други работещи членове на кралското семейство. Това е втората визита на кралската двойка в Рим тази година, което обаче ще бъде официално държавно посещение. През април те се срещнаха с предшественика на Лъв XIV - покойния папа Франциск, но само за кратко предвид влошеното му здраве.