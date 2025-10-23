Самолет избухна в пламъци във Венецуела, има загинали и ранени (Видео, снимки)

Частен самолет избухна при излитане във Венецуела. Той е тръгнал от летището Парамийо в щата Тачира. При инцидента загинаха двама души, а други двама бяха ранени.
Видео показва как машината едва се издига над пистата, накланя се рязко и се стоварва върху едното си крило, след което избухва като огнен кълбовиден взрив. Ужасени свидетели, наблюдавали излитането от близко разстояние, се чуват да крещят, когато самолетът започва да губи контрол.
Катастрофиралият самолет е идентифициран като Piper Cheyenne I (двумоторен модел от края на 70-те години), известен със своята стабилност и ниски експлоатационни разходи. Според местни източници, пилотът изгубил контрол над машината след експлозия на гума, което довело до фаталния сблъсък.
Пожарникари, екипи на Гражданска защита и Боливарската национална полиция са отишли на мястото на инцидента. Жертвите са Тони Бортоне и Хуан Малдонадо, съобщава вестник El Nacional, цитиран от bTV.
Разследването продължава. Според местни медии самолетът е бил използван за „държавни логистични дейности".
