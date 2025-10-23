Ивица Дачич: Политически памфлет е резолюцията на ЕП срещу нарастващите репресии в Сърбия

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич оцени резолюцията на Европейския парламент за страната му днес като „политически памфлет", предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Пред националния канал РТС Дачич отрече твърденията в тази резолюция, особено по отношение на поведението на полицията. Според него резолюцията съдържа множество неистини.

„Това е политически памфлет, а не сериозен документ", каза Дачич пред телевизионните камери.

Той нарече някои от твърденията в резолюцията „обикновени лъжи" и заяви, че са създадени „въз основа на нагласи, идващи от Сърбия".

Отбелязвайки, че тази резолюция е необвързваща, той я сравни с табло за обяви, „на което всеки може да пише каквото си иска".

Вчера ЕП прие резолюция, в която се осъждат поляризацията и нарастващите репресии в страната близо година след смъртоносния инцидент на жп гарата в сръбския град Нови Сад, припомня Ен1. Резолюцията беше подкрепена от 457 евродепутати, а „против" гласуваха 103.

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.