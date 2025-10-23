Москва: Новите американски санкции са излишни, имунизирани сме срещу тях (Обновена)

Русия заяви, че новите американски санкции върху петролната й индустрия рискуват да навредят на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, добавяйки, че е имунизирана срещу тях.

„Нашата страна е развила силен имунитет срещу западните ограничения и ще продължи уверено да развива икономическия си потенциал, включително енергийния си потенциал", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на седмичната си пресконференция.

Тя отбеляза още, че Москва не вижда значителни пречки за съгласуването на обсъдените от президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп рамки за уреждане на украинския конфликт.

"Външното министерство на Русия е отворено за продължаване на контактите с Държавния департамент на САЩ. Целта на контактите със САЩ е конкретизиране на по-нататъшните параметри на руско-американския диалог, както по различни аспекти на двустранните отношения, така и по по-нататъшни съвместни стъпки по пътя на уреждането на украинския въпрос", каза Захарова.

"Русия си запазва правото да отговори на санкциите на ЕС, дори ако става дума за очевидно неуспешни опити да й се нанесе вреда. Както винаги, ще реагираме адекватно, премерено и с оглед на нашите основни интереси", посочи още говорителката на руското външно министерство, цитирана от ТАСС.

САЩ наложиха санкции върху двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл" и „Роснефт", заради липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирен процес за прекратяване на войната в Украйна. Това става ясно от официално изявление на Министерството на финансите на САЩ.