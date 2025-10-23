Китай е срещу новите санкциите за руския петрол, наложени от САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор изрази Пекин. Те са наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предадоха Франс прес и БТА.

Вчера американският президент Доналд Тръмп изрази своето недоволство от руския държавен глава Владимир Путин и заяви, че разговорите му с него "не водят доникъде", а американският министър на финансите Скот Бесънт обяви санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", които според него "финансират военната машина на Кремъл".

Китай изрази неодобрението си във връзка с новите американски санкции.

"Китай последователно се противопоставя на едностранните санкции, които не се основават на международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", каза на редовна пресконференция Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи.

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти.

Вчера ЕС също обяви, че е постигнал споразумение за затягане на санкциите срещу руските изкопаеми горива. Днес 19-ият пакет от санкции бе приет официално.