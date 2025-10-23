ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Дайк подписа с "Хебър"

Белгия блокира финансирането на Украйна с руски активи, ако няма гаранции за споделен риск

Барт де Вевер СНИМКА: туитър/bart_dewever

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес отново постави условията си за използването им в помощ на Украйна и заяви, че ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, включен в дневния ред на днешната среща на ЕС в Брюксел, предадоха Франс прес и БТА.

"Искам пълно споделяне на риска", каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, "последиците не могат да бъдат носени само от Белгия".

"Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос", така че Белгия да не трябва да носи този риск сама, изтъкна той.

Освен това той поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.

"Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос", отбеляза белгийският лидер.

"Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение", категоричен бе Де Вевер.

