Кая Калас приветства новите санкции на Тръмп срещу руски петролни компании

КАДЪР: Екс/@kajakallas

Европейският съюз приветства санкциите на американския президент Доналд Тръмп срещу руски петролни компании, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс и БТА.

„Ние...сме много доволни от сигналите, които идват от САЩ по отношение за санкциите срещу Русия. Аз мисля, че е важно и че е индикация за сила, че сме обединени по този въпрос", каза Калас преди срещата на лидерите от ЕС в Брюксел.

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" ден след като плановете за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин се провалиха.

КАДЪР: Екс/@kajakallas

