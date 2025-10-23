Кая Калас приветства новите санкции на Тръмп срещу руски петролни компании

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз приветства санкциите на американския президент Доналд Тръмп срещу руски петролни компании, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс и БТА.

„Ние...сме много доволни от сигналите, които идват от САЩ по отношение за санкциите срещу Русия. Аз мисля, че е важно и че е индикация за сила, че сме обединени по този въпрос", каза Калас преди срещата на лидерите от ЕС в Брюксел.

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" ден след като плановете за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин се провалиха.