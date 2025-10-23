ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Дайк подписа с "Хебър"

Турчин получи 12 г. затвор, тайно снимал колеги на работа

СНИМКА: Пиксабей


На 12 години затвор бе осъден турски гражданин за това, че е заснел тайно двама свои колеги, докато са били на работа и не е поискал разрешение от тях. Присъдата беше произнесена, след като извършителят беше признат за виновен за нарушаване на неприкосновеността на личния живот, предаде БТА, като се позова на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Действието се е развило през 2018 г. в организация от публичния сектор в Самсун. Освен че е заснел тайно своите колеги, извършителят е използвал момента, когато те не са били в стаята, за да копира техни лични и семейни снимки и да ги прехвърли на свой дигитален носител.

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал. Тя е обжалвана и от засегнатите, и от осъдения пред по-горна инстанция. Вместо за нарушаване на неприкосновеността на личния живот пострадалите са поискали обвиняемият да бъде съден за сексуално посегателство и незаконно изземане на данни. Той от своя страна е поискал намаляване на присъдата. След разглеждането на жалбите им, по-горната инстанция потвърди присъдата.

