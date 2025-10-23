Разбиха група за трафик на кокаин в Европа, трима българи са задържани

ГДБОП и френските власти разбиха престъпна група за трафик на наркотични вещества на територията на ЕС. В нея има замесени българи.

Камионът е спрян на границата между Франция и Испания. Дрогата е била предвидена за европейския пазар. Престъпената група е разработвана от антимафиотите от 2022 г.

При акция на френската полиция на 10 октомври в страната са открити 179 килограма кокаин, скрити в тайник в резервоара на камион с българска регистрация. Наркотикът не е бил предназначен за Франция, каза на брифинг пред медиите главен комисар Боян Раев, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

По думите му ставало дума за организирана престъпна група, действала на територията на Европа. По разбиването ѝ се работело от края на 2022 г. Задържани са трима души, и освен кокаин, са заловени още стотици килограми амфетамини и марихуана.

"Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. Към момента са задържани само българи. Стойността на заловените наркотици е милиони. Френските власти оценяват кокаина, открит в българския камион, на 11 млн. евро. Той е бил предназначен за Германия", обясни Боян Раев, цитиран от Нова тв.