Разбиха група за трафик на кокаин в Европа, трима българи са задържани

ГДБОП и френските власти разбиха престъпна група за трафик на наркотични вещества на територията на ЕС. В нея има замесени българи.
Камионът е спрян на границата между Франция и Испания. Дрогата е била предвидена за европейския пазар. Престъпената група е разработвана от антимафиотите от 2022 г.
При акция на френската полиция на 10 октомври в страната са открити 179 килограма кокаин, скрити в тайник в резервоара на камион с българска регистрация. Наркотикът не е бил предназначен за Франция, каза на брифинг пред медиите главен комисар Боян Раев, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).
По думите му ставало дума за организирана престъпна група, действала на територията на Европа. По разбиването ѝ се работело от края на 2022 г. Задържани са трима души, и освен кокаин, са заловени още стотици килограми амфетамини и марихуана.
"Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. Към момента са задържани само българи. Стойността на заловените наркотици е милиони. Френските власти оценяват кокаина, открит в българския камион, на 11 млн. евро. Той е бил предназначен за Германия", обясни Боян Раев, цитиран от Нова тв.